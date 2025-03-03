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3 марта, 11:13

Life.ru публикует первые кадры из суда, где Блиновской объявят приговор

Появились первые кадры из суда, где Блиновской объявят приговор

Life.ru публикует первые кадры из Савёловского суда Москвы, где Елене Блиновской в ближайшее время будет провозглашён приговор. В зале собралось очень много журналистов.

Блиновская в зале суда. Видео © Life.ru

Блогершу, напомним, обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1 миллиард рублей и в отмывании денег. На финальном заседании «королева марафонов» свою вину признала.

Напомним, прокурор требует для Блиновской шесть лет заключения, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. На прошлом заседании блогерша раскаялась и попросила отсрочку, чтобы не расставаться с детьми, а свои ошибки назвала поправимыми. Также она отказалась от последнего слова перед приговором.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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