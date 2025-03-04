Бойцы «Севера» обнаружили в Русском Поречном тела ещё двух зверски убитых ВСУшниками пенсионеров
РИАН: Тела ещё двух мирных жителей обнаружены в Русском Поречном
В освобождённом селе Русское Поречное Курской области обнаружены тела ещё двух мирных жителей. Пенсионеры стали жертвами украинских военных, которые зверствовали на этой территории до её освобождения. Об этом РИА «Новости» сообщили военнослужащие группировки «Север».
«Нашли ещё два тела, предварительно, пенсионеров, зверски убитых украинскими оккупантами. Информацию передали в следственные органы», — поделились военнослужащие.
Напомним, после освобождения Русского Поречного в селе были обнаружены десятки тел убитых мирных жителей. Среди жертв были женщины и пожилые люди, которые пытались укрыться от военных в подвалах. Всего было найдено 22 тела. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
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