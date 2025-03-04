В освобождённом селе Русское Поречное Курской области обнаружены тела ещё двух мирных жителей. Пенсионеры стали жертвами украинских военных, которые зверствовали на этой территории до её освобождения. Об этом РИА «Новости» сообщили военнослужащие группировки «Север».