В Госдуме рассказали, кому из россиянок доступна бесплатная заморозка яйцеклеток
Депутат Дрожжина: Льготы на заморозку яйцеклеток зависят от ресурсов регионов
Вопрос доступности социальных программ и льгот в сфере здравоохранения не теряет актуальности, особенно когда речь идёт о поддержке репродуктивного здоровья. Однако реализовать некоторые инициативы можно не везде в силу недостаточного финансирования и оснащения отдельных регионов. Это касается в том числе процедуры заморозки яйцеклеток, пояснила Life.ru депутат Госдумы, член комитета ГД по охране здоровья Юлия Дрожжина.
Предоставление федеральных льгот и социальных программ — это сложный вопрос. Даже хорошие идеи не всегда или не сразу могут быть реализованы из-за нехватки средств в бюджете или нужных ресурсов, таких как оборудование, особенно в отдалённых регионах. Можно рассматривать локальные решения, но всё зависит от того, есть ли возможности у региона
Парламентарий напомнила, что москвички могут заморозить яйцеклетки совершенно бесплатно, так как в столице действует специальная программа «Будет жизнь». По словам Дрожжиной, эта процедура — хорошая перспектива для тех, кто хочет стать матерью в более зрелом возрасте. Однако лучшим вариантом всё ещё остаются беременность и роды в молодом возрасте и естественным путём, подчеркнула депутат.
«Так увеличиваются шансы на благополучный ход беременности и появляется возможность стать многодетной мамой. А это так важно сейчас для благополучия нашей страны», — подытожили в Госдуме.
Напомним, что в конце 2024 года в России был зафиксирован рост популярности процедуры заморозки яйцеклеток. По словам врачей, этот способ позволяет отложить материнство на более поздний срок. Впрочем, не все в Госдуме считают новую тенденцию полезной.
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