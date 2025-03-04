Российская армия продвинулись почти на 1 км вдоль Оскольского водохранилища
Марочко: Армия РФ прорвала оборону ВСУ у Загрызово и продвинулись почти на 1 км
Российская армия продвинулись почти на 1 км вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области после прорыва обороны ВСУ у села Загрызово. Об этом информирует военный эксперт Андрей Марочко.
«В результате прорыва оборонительной линии вооружённых формирований Украины юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинуться до 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Юго-восточнее Загрызово ВС РФ заняли лесополосу протяжённостью около 1,5 км», — пишет эксперт в Телеграм-канале
По его сведениям, российские военные заняли две лесополосы западнее Лозовой и отбили у ВСУ ещё 600 метров территории в направлении Новой Кругляковки. Также наши бойцы захватили новые позиции по обоим берегам реки Журавка к северо-западу от села Зелёный Гай.
А ранее ударом «Искандера» в Днепропетровской области ликвидированы до 150 ВСУшников, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Украинские СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар ВС РФ. В итоге на Украине были вынуждены подтвердить атаку.
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