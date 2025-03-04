Российская армия продвинулись почти на 1 км вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области после прорыва обороны ВСУ у села Загрызово. Об этом информирует военный эксперт Андрей Марочко.

По его сведениям, российские военные заняли две лесополосы западнее Лозовой и отбили у ВСУ ещё 600 метров территории в направлении Новой Кругляковки. Также наши бойцы захватили новые позиции по обоим берегам реки Журавка к северо-западу от села Зелёный Гай.