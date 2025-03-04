Китай с 10 марта обложит пошлинами под 15% всю сельхозпродукцию из США
С 10 марта Китай активирует новые пошлины в размере 10-15% на сельскохозяйственные товары из США. Эта мера является ответом на тарифную политику американского президента Дональда Трампа, сообщает Минкоммерции КНР.
Дополнительными пошлинами в размере 15% обложат поставки курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка из Штатов. Сорго, соевые бобы, свинина, говядина, продукты водного промысла, молочная продукция, фрукты и овощи облагаются пошлинами в размере 10%.
Также Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин США. Пекин намерен решительно отстаивать свои законные права и интересы в соответствии с правилами организации, защищать многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок.
Между Китаем и США с приходом Трампа к власти развернулось что-то вроде торговой войны. В начале февраля он ввёл пошлины в размере 10% на товары из КНР. Затем Поднебесная ввела 15% тарифы на СПГ и налог в 10% на американские нефть и сельхозтехнику. В китайском посольстве назвали такой шаг справедливым.
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