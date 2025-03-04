Китай с 10 марта обложит пошлинами под 15% всю сельхозпродукцию из США

С 10 марта Китай активирует новые пошлины в размере 10-15% на сельскохозяйственные товары из США. Эта мера является ответом на тарифную политику американского президента Дональда Трампа, сообщает Минкоммерции КНР.

Дополнительными пошлинами в размере 15% обложат поставки курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка из Штатов. Сорго, соевые бобы, свинина, говядина, продукты водного промысла, молочная продукция, фрукты и овощи облагаются пошлинами в размере 10%.