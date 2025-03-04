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4 марта, 09:22

Рада выступила с обращением к Трампу и назвала его «миротворцем»

Рада выступила с заявлением о поддержке мирных инициатив Трампа

Верховная рада выступила с обращением к президенту США Дональду Трампу, поприветствовав его мирные инициативы по урегулированию. Нардепы отметили, что весь народ Украине верит в миротворческие усилия главы Белого дома и его, которые приведут к скорейшему прекращению огня.

«Верховная рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, нацеленного на обеспечение мира», — говорится в заявлении.

В украинском парламенте также подчеркнули важность дальнейшего развития партнёрства с США.

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Напомним, что 28 февраля в Белом доме произошла перепалка между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом: экс-комик приехал в США, чтобы подписать сделку по недрам, но в ходе общения для прессы республиканец уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. После Трамп заявил, что Штаты заинтересованы в скорейшем завершении кризиса, как и Россия.

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ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
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