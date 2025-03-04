Рада выступила с обращением к Трампу и назвала его «миротворцем»
Рада выступила с заявлением о поддержке мирных инициатив Трампа
Верховная рада выступила с обращением к президенту США Дональду Трампу, поприветствовав его мирные инициативы по урегулированию. Нардепы отметили, что весь народ Украине верит в миротворческие усилия главы Белого дома и его, которые приведут к скорейшему прекращению огня.
«Верховная рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, нацеленного на обеспечение мира», — говорится в заявлении.
В украинском парламенте также подчеркнули важность дальнейшего развития партнёрства с США.
Напомним, что 28 февраля в Белом доме произошла перепалка между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом: экс-комик приехал в США, чтобы подписать сделку по недрам, но в ходе общения для прессы республиканец уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. После Трамп заявил, что Штаты заинтересованы в скорейшем завершении кризиса, как и Россия.
ТАСС / Zuma