Рада выступила с обращением к Трампу и назвала его «миротворцем»

Верховная рада выступила с обращением к президенту США Дональду Трампу, поприветствовав его мирные инициативы по урегулированию. Нардепы отметили, что весь народ Украине верит в миротворческие усилия главы Белого дома и его, которые приведут к скорейшему прекращению огня.