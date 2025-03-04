Очередь на всю улицу: Тысячи скорбящих пришли на похороны олимпийского чемпиона Сайтиева
В Дагестане похоронили трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева
В Дагестане состоялись похороны олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, которого не стало 2 марта. В Сети появились кадры с траурной церемонии, на которых видно, что тысячи поклонников, а также друзья и родственники пришли проститься со спортсменом. Скорбящие заполнили не только двор его дома, но и всю улицу.
Похороны олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Видео © VK / MDK Dagestan
Похороны прошли в селе Новокули, туда прибыли тысячи человек. Местные власти усилили полицейский контроль из-за скопления народа, в частности на въезде в Хасавюрт, откуда родом олимпиец, патрулирование проводят сразу несколько экипажей стражей порядка. На малой родине Сайтиев пользовался большой популярностью и был авторитетом для школьников, которые тоже решили связать жизнь с вольной борьбой.
Напомним, о смерти 49-летнего Бувайсара Сайтиева стало известно 2 марта. Он является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов, в 2016 — 2021 годах был депутатом Госдумы. Причиной смерти назвали остановку сердца на фоне длительных проблем с лёгкими. Вдова спортсмена рассказала, что в день гибели Сайтиев выпал из окна.
VK / MDK Dagestan