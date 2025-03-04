Очередь на всю улицу: Тысячи скорбящих пришли на похороны олимпийского чемпиона Сайтиева

В Дагестане состоялись похороны олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, которого не стало 2 марта. В Сети появились кадры с траурной церемонии, на которых видно, что тысячи поклонников, а также друзья и родственники пришли проститься со спортсменом. Скорбящие заполнили не только двор его дома, но и всю улицу.