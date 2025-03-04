Шмыгаль заявил, что Украина готова к сделке с США, но не к уступке территорий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Киева подписать соглашение с Вашингтоном по минералам, но подчеркнул, что территориальные уступки обсуждать не будет.

«Мы благодарны американской нации. Готовы работать с США на прагматичной и экономической основе», — сказал он. — «Украина — суверенная, независимая страна, мы не обсуждаем и не можем обсуждать территориальные потери».