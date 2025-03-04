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4 марта, 11:27

Шмыгаль заявил, что Украина готова к сделке с США, но не к уступке территорий

Шмыгаль: Украина готова к сделке с США по минералам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Киева подписать соглашение с Вашингтоном по минералам, но подчеркнул, что территориальные уступки обсуждать не будет.

«Мы благодарны американской нации. Готовы работать с США на прагматичной и экономической основе», — сказал он. — «Украина — суверенная, независимая страна, мы не обсуждаем и не можем обсуждать территориальные потери».

При этом Шмыгаль добавил, что решения о передаче территорий может принимать только народ Украины.

В офисе Зеленского настаивали на подписании сделки по ресурсам в США
В офисе Зеленского настаивали на подписании сделки по ресурсам в США

Напомним, подписанию договора по полезным ископаемым сорвалась после «разгорячённой» встречи Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут сделку, но из-за резких высказываний главы киевского режима она сорвалась, и Зеленский досрочно покинул Белый дом. Он отметил, что будущее соглашения по минеральным ресурсам Незалежной сейчас зависит от США.

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ТАСС / dpa/picture-alliance

Александра Вишнякова
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