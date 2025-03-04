Медведев: Европе стоит перестать кормить «нацистскую дворнягу» вслед за США
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал усыпить «нацистскую шавку» в Киеве, которую больше не хотят кормить США. По его словам, Европе вслед за Штатами стоит отказаться от помощи Зеленскому, тем более что пользы он не приносит.
«Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую дворнягу в Киеве. Блохастую собаку подобрала дряхлая Европа, радостно воскликнув: «Моя собачка!», — написал Медведев у себя в социальных сетях.
Он отметил, что Зеленский не приносит никакой пользы Европе. Медведев назвал его «бешеной паразитической собакой». В этом контексте, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России, лидера киевского режима следует «усыпить».
Напомним, сегодня СМИ сообщили, что американские поставки военной помощи Киеву были остановлены. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметил, что конкретного документа от американских властей пока нет. Однако в Кремле такой шаг назвали лучшим вкладом США в мир. Кроме того, сообщалось, что главы стран ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на сумму 20 миллиардов евро из-за несогласия Венгрии.
Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov