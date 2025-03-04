Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал усыпить «нацистскую шавку» в Киеве, которую больше не хотят кормить США. По его словам, Европе вслед за Штатами стоит отказаться от помощи Зеленскому, тем более что пользы он не приносит.

«Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую дворнягу в Киеве. Блохастую собаку подобрала дряхлая Европа, радостно воскликнув: «Моя собачка!», — написал Медведев у себя в социальных сетях.