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4 марта, 11:59

Убийца главы района на Алтае оказался заядлым охотником

Mash: Убийца главы района на Алтае находится в реанимации

Охотничье фото Анатолия Федина и оружие убийство. Фото © Mash

Охотничье фото Анатолия Федина и оружие убийство. Фото © Mash

Убивший главу района Алтайского края Николая Онищенко Анатолий Федин находится в реанимации, допросить его пока нет возможности. Об этом сообщает Mash.

Также телеграм-канал выяснил, что 45-летний Федин — большой любитель охоты, он часто отправлялся за дичью с друзьями и хорошо умел обращаться с огнестрельным оружием. На него было зарегистрировано ружьё ТОЗ-87-03 12 калибра, которое, предположительно, и стало орудием убийства.

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Напомним, преступник попытался покинуть место преступления на белом «Ниссане». Перед тем, как его задержали, он пытался свести счёты с жизнью. Выяснилось, что убийца — подчинённый Николая Онищенко, бывший руководитель местного комитета по делам молодёжи Анатолий Федин. Он выслеживал жертву около получаса и совершил смертельный выстрел из охотничьего ружья, когда Онищенко вышел из кафе. Вероятным мотивом преступления могла быть личная неприязнь.

Юрий Лысенко
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