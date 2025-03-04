Убийца главы района на Алтае оказался заядлым охотником
Mash: Убийца главы района на Алтае находится в реанимации
Охотничье фото Анатолия Федина и оружие убийство. Фото © Mash
Убивший главу района Алтайского края Николая Онищенко Анатолий Федин находится в реанимации, допросить его пока нет возможности. Об этом сообщает Mash.
Также телеграм-канал выяснил, что 45-летний Федин — большой любитель охоты, он часто отправлялся за дичью с друзьями и хорошо умел обращаться с огнестрельным оружием. На него было зарегистрировано ружьё ТОЗ-87-03 12 калибра, которое, предположительно, и стало орудием убийства.
Напомним, преступник попытался покинуть место преступления на белом «Ниссане». Перед тем, как его задержали, он пытался свести счёты с жизнью. Выяснилось, что убийца — подчинённый Николая Онищенко, бывший руководитель местного комитета по делам молодёжи Анатолий Федин. Он выслеживал жертву около получаса и совершил смертельный выстрел из охотничьего ружья, когда Онищенко вышел из кафе. Вероятным мотивом преступления могла быть личная неприязнь.