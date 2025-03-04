Пост убитого главы Завьяловского района Алтая временно займёт его заместитель

На время следственных действий руководить Завьяловским районом вместо убитого Николая Онищенко будет один из его заместителей. Об этом сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.

«По моему поручению в Завьяловском районе сейчас работает начальник департамента краевого правительства по внутренней политике Николай Губерт. Мы с ним находимся на связи. Пока идут следственные действия, руководить районом будет по решению местных депутатов один из заместителей главы администрации Завьяловского района», — написал Томенко в своём телеграм-канале.