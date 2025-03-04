Пост убитого главы Завьяловского района Алтая временно займёт его заместитель
Николай Онищенко. Обложка © Telegram / onishhenko_na
На время следственных действий руководить Завьяловским районом вместо убитого Николая Онищенко будет один из его заместителей. Об этом сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
«По моему поручению в Завьяловском районе сейчас работает начальник департамента краевого правительства по внутренней политике Николай Губерт. Мы с ним находимся на связи. Пока идут следственные действия, руководить районом будет по решению местных депутатов один из заместителей главы администрации Завьяловского района», — написал Томенко в своём телеграм-канале.
Напомним, в Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Преступник попытался покинуть место преступления на белом «Ниссане». Перед тем, как его задержали, он пытался свести счёты с жизнью, но ему это не удалось. Вскрылось, что убийца раньше работал со своей жертвой, он возглавлял комитет по делам молодёжи. Злоумышленник около часа следил за чиновником, а затем выстрелил из охотничьего ружья, когда Онищенко выходил из кафе. По предварительным данным, мотивом преступления могла быть личная неприязнь.