Убийца главы района на Алтае умер в больнице
Бывший чиновник, застреливший главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, умер в больнице. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник.
Экс-глава комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин получил ранения, которые, несмотря на все усилия врачей, оказались несовместимы с жизнью.
Напомним, в Алтайском крае при выходе из кафе был застрелен глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко. Убийцей оказался его подчинённый — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина выслеживал свою жертву около 30 минут и застрелил его из охотничьего ружья. Затем Фенин пытался покончить с собой. По данным СК, причиной хладнокровного убийства стала «война» за санаторий.
Telegram / tolknews