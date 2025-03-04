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4 марта, 15:19

Убийца главы района на Алтае умер в больнице

Бывший чиновник, застреливший главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, умер в больнице. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник.

Экс-глава комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин получил ранения, которые, несмотря на все усилия врачей, оказались несовместимы с жизнью.

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Напомним, в Алтайском крае при выходе из кафе был застрелен глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко. Убийцей оказался его подчинённый — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина выслеживал свою жертву около 30 минут и застрелил его из охотничьего ружья. Затем Фенин пытался покончить с собой. По данным СК, причиной хладнокровного убийства стала ‎«война» за санаторий.

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Telegram / tolknews

Александра Вишнякова
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