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Регион
4 марта, 19:11

Это жестоко: Ле Пен пожалела бойцов ВСУ, которым Трамп отказался поставлять оружие

Ле Пен назвала остановку военной помощи США жестокой по отношению к бойцам ВСУ

Глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / ABACA / Blondet Eliot

Глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / ABACA / Blondet Eliot

Решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине жестоко по отношению к бойцам ВСУ. Такое заявление сделала французский политик, глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в беседе с Le Figaro.

«Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам»,утверждает она.

При этом Ле Пен не считает, что принятое хозяином Белого дома решение окончательное. Она обратила внимание на то, что он оставил для Зеленского пути отступления, а ещё напомнила, что будущие поставки оружия не так важны, как предоставление ВСУ разведданных.

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Напомним, ранее стало известно, что президент Штатов отдал распоряжение временно остановить отправку ВСУ оружия, вне зависимости от того, где оно сейчас находится. То есть, вооружения Штатов, даже находящиеся на территории Европы, тоже не попадут к украинской армии. В Евросоюзе такое решение вызвало возмущение, а Киев принялся спешно искать других поставщиков.

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Юрий Лысенко
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