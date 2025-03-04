Это жестоко: Ле Пен пожалела бойцов ВСУ, которым Трамп отказался поставлять оружие

Решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине жестоко по отношению к бойцам ВСУ. Такое заявление сделала французский политик, глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в беседе с Le Figaro.

При этом Ле Пен не считает, что принятое хозяином Белого дома решение окончательное. Она обратила внимание на то, что он оставил для Зеленского пути отступления, а ещё напомнила, что будущие поставки оружия не так важны, как предоставление ВСУ разведданных.