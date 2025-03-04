Лавров: Нельзя предсказать, как приостановка помощи США повлияет на Зеленского
Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Невозможно заглянуть в голову Владимира Зеленского и предугадать, согласится ли он на переговоры после остановки поставок вооружений из США. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — ответил Лавров.
Напомним, президент США Дональд Трамп приказал временно остановить отправку всего вооружения Украине. Конвои с ракетами развернули прямо на полпути. В частности, американские снаряды, которые находится на территории Европы, тоже не будут доставлены Незалежной. В ЕС такому решению возмутились, а в Киеве начали лихорадочно искать альтернативных поставщиков вооружения. Такое решение Трампа там назвали катастрофой.