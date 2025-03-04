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4 марта, 20:00

Лавров: Нельзя предсказать, как приостановка помощи США повлияет на Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Невозможно заглянуть в голову Владимира Зеленского и предугадать, согласится ли он на переговоры после остановки поставок вооружений из США. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — ответил Лавров.

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Напомним, президент США Дональд Трамп приказал временно остановить отправку всего вооружения Украине. Конвои с ракетами развернули прямо на полпути. В частности, американские снаряды, которые находится на территории Европы, тоже не будут доставлены Незалежной. В ЕС такому решению возмутились, а в Киеве начали лихорадочно искать альтернативных поставщиков вооружения. Такое решение Трампа там назвали катастрофой.

Александра Мышляева
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