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4 марта, 19:22

СКА в овертайме победил ЦСКА и прервал серию из четырёх поражений в КХЛ

Петербургский СКА победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Марат Хайруллин (9-я минута), Матвей Короткий (14) и Александр Никишин (63). У ЦСКА заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (7) и Прохор Полтапов (16).

СКА прервал серию из четырёх поражений подряд. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 73 очка после 62 игр и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 79 очками в 61 матче располагается третьим на Западе. Оба клуба уже обеспечили себе участие в плей-офф.

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Артур Лапсаков
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