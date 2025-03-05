Часть Одессы осталась без света и воды после взрывов
Часть Одессы осталась без света, воды и тепла после прозвучавших взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
По его словам, пострадала критическая инфраструктура.
Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Сумах, Черноморске, Херсоне и Харькове.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные нашли подарки от НАТО в подземных катакомбах ВСУ в Погребках. Напомним, что Российская армия освободила курское село Погребки 26 февраля. Сейчас улицы населённого пункта завалены разным хламом, обломками западной техники и телами украинских солдат.
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