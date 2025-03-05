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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 марта, 21:31

Часть Одессы осталась без света и воды после взрывов

Часть Одессы осталась без света, воды и тепла после прозвучавших взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По его словам, пострадала критическая инфраструктура.

Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Сумах, Черноморске, Херсоне и Харькове.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные нашли подарки от НАТО в подземных катакомбах ВСУ в Погребках. Напомним, что Российская армия освободила курское село Погребки 26 февраля. Сейчас улицы населённого пункта завалены разным хламом, обломками западной техники и телами украинских солдат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Артур Лапсаков
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