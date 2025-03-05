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5 марта, 14:31

Контрольный в голову: Стали известны подробности жестокой расправы над главой района на Алтае

SHOT: Убийца главы района на Алтае скрылся с места преступления на машине жены

Убийца главы района на Алтае скрылся с места преступления на машине своей супруги. Как выяснили наши коллеги из SHOT, он дважды выстрелил из ружья в Николая Онищенко, после чего сделал ещё один — контрольный выстрел в голову.

Согласно информации издания, 45-летний Анатолий Фенин долго ждал, когда глава Завьяловского района выйдет из здания на улице Парфёнова. Затем он трижды выстрелил в него из охотничьего ружья: один раз в ягодицу, второй — в плечо и третий — в голову. После этого Фенин дал по газам на Nissan, принадлежащем его жене. Он проехал примерно километр от места преступления, после чего попытался совершить самоубийство. Его удалось задержать на месте. В настоящее время он находится в реанимации и пока не может быть допрошен, даже в письменной форме.

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Напомним, накануне в Алтайском крае убили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Убийцей оказался его экс-подчинённый — бывший глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. Он попытался наложить на себя руки после совершения преступления, но ему это не удалось. Предполагается, что Фенин убил Онищенко из-за мести, так как тот отстранил его от руководства местным санаторием.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Lovely Bird

Александра Мышляева
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