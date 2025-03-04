Губернатор Алтайского края Томенко назвал большой трагедией убийство Онищенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сравнил убийство главы Завьяловского района Николая Онищенко с огромной трагедией, а также призвал правоохранителей оперативно и тщательно провести расследование. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

«Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе — был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в тексте.