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4 марта, 17:18

Губернатор Алтайского края Томенко назвал большой трагедией убийство Онищенко

Николай Онищенко. Обложка © Telegram / onishhenko_na

Николай Онищенко. Обложка © Telegram / onishhenko_na

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сравнил убийство главы Завьяловского района Николая Онищенко с огромной трагедией, а также призвал правоохранителей оперативно и тщательно провести расследование. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

«Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе — был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в тексте.

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Напомним, в Алтайском крае был застрелен глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко. Убийцей оказался его подчинённый — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина попытался свести счёты с жизнью после преступления, его госпитализировали, но Фенин скончался в больнице. Предположительно, он убил Онищенко из мести, когда тот отстранил его от руководства местным санаторием.

Татьяна Миссуми
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