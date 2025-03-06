ФРГ отказалась от планов возобновления поставок газа из России

Германия закрыла вопрос о возобновлении поставок газа из России и восстановлении «Северного потока – 2». Официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что последняя труба газопровода не сертифицирована, и Берлин не планирует снова зависеть от российского топлива.

«Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию», — сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина.