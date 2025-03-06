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5 марта, 22:10

ФРГ отказалась от планов возобновления поставок газа из России

Хебештрайт: Германия не планирует возобновлять поставки газа из России

Германия закрыла вопрос о возобновлении поставок газа из России и восстановлении «Северного потока – 2». Официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что последняя труба газопровода не сертифицирована, и Берлин не планирует снова зависеть от российского топлива.

«Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию», — сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина.

Ранее издание Bild сообщило, что США через своего спецпосланника Ричарда Гренелла пытались договориться о возобновлении работы «Северного потока – 2» с участием американских инвесторов.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прежде заявлял, что не обладает какой-либо информацией о планах США перезапустить «Северный поток – 2». По предварительной оценке, чтобы полностью восстановить газопровод, надо потратить около 633 млн евро.

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Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Артём Гапоненко
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