СМИ: США возобновят помощь, если доломают Киев пойти на уступки

В администрация Дональда Трампа заявили, что приостановка помощи Украине со стороны США может быть недолгой, если глава киевского режима Владимир Зеленский выполнит требования Белого дома. Об этом сообщает The New York Times.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной. По его словам, США могут возобновить отправку оружия Киеву, если власти продемонстрируют сговорчивость.