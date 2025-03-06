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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 марта, 23:47

СМИ: США возобновят помощь, если доломают Киев пойти на уступки

NYT: Приостановка военной помощи США будет недолгой, если Киев пойдёт на уступки

В администрация Дональда Трампа заявили, что приостановка помощи Украине со стороны США может быть недолгой, если глава киевского режима Владимир Зеленский выполнит требования Белого дома. Об этом сообщает The New York Times.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной. По его словам, США могут возобновить отправку оружия Киеву, если власти продемонстрируют сговорчивость.

Белый дом: США пересматривают финансирование помощи Украине
Белый дом: США пересматривают финансирование помощи Украине

Напомним, Вашингтон 4 марта заблокировал поставки военной помощи Киеву. Временная приостановка американской помощи затрагивает вооружение, которое сейчас находится в пути на самолётах и кораблях. Также президент США Дональд Трамп наложил запрет на передачу Великобританией разведывательных данных Украине. Британские спецслужбы и военные структуры получили чёткие указания перестать выдавать всё на блюдечке ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / UldisZile

Артём Гапоненко
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