Лавров поставил на место Макрона после слов об «обмане» Путина
Лавров напомнил слова Трампа после обвинений Макрона в адрес Путина
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон решил поспорить с хозяином Белого дома, заявив, что российский лидер якобы всех вокруг обманывает. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнив, что Дональд Трамп отзывался о Владимире Путине как о человеке слова.
«Было очень странно слышать то, что господин Макрон в агрессивной манере, продолжая дело Наполеона, который хотел Россию покорить, но, маскируя свои истинные намерения, иллюзорные, тут даже не надо объяснять, он ещё стал высказываться и критиковать Путина за то, что тот «постоянно обманывает», — сказал российский дипломат на брифинге.
Лавров предположил, что Макрон решил возразить Трампу, который подчёркивал, что Путин всегда держит своё слово. Глава российско дипломатии считает, что французский президент решил пойти по пути Зеленского, который, находясь в Овальном офисе, врал, не стесняясь.
Дональд Трамп не единожды отмечал в российском коллеге такую черту. По его словам, Владимир Путин никогда не нарушает уговоры. Глава США отметил, что российский лидер вместе с ним прошёл через «чертовски тяжёлые времена», когда республиканца обвиняли в связях с Москвой. Кроме того, лидер Штатов уверен, что Зеленскому следует завязывать со своей бессмысленной ненавистью к Путину и начать стремиться к миру.