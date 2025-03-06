Лавров поставил на место Макрона после слов об «‎обмане» Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил поспорить с хозяином Белого дома, заявив, что российский лидер якобы всех вокруг обманывает. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнив, что Дональд Трамп отзывался о Владимире Путине как о человеке слова.

«Было очень странно слышать то, что господин Макрон в агрессивной манере, продолжая дело Наполеона, который хотел Россию покорить, но, маскируя свои истинные намерения, иллюзорные, тут даже не надо объяснять, он ещё стал высказываться и критиковать Путина за то, что тот «постоянно обманывает», — сказал российский дипломат на брифинге.