Лавров: Макрону никто не запрещает позвонить Путину

«Знаете, господин Макрон периодически так горделиво заявляет, что «позвонит Путину и обязательно поговорит с ним». У него такие возможности есть, никто ему этого сделать не запрещает», — отметил Лавров на пресс-конференции, напомнив, что Путин постоянно демонстрирует открытость к контактам с зарубежными коллегами.