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6 марта, 10:54

Лавров: Макрону никто не запрещает позвонить Путину

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону, что ему никто не запрещает позвонить президенту РФ Путину.

«Знаете, господин Макрон периодически так горделиво заявляет, что «позвонит Путину и обязательно поговорит с ним». У него такие возможности есть, никто ему этого сделать не запрещает», — отметил Лавров на пресс-конференции, напомнив, что Путин постоянно демонстрирует открытость к контактам с зарубежными коллегами.

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Напомним, накануне Макрон обратился к нации и назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. Он также захотел раскрыть французский «ядерный зонтик» над ЕС. В Кремле уличили Макрона в жажде войны, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмерил французскому лидеру время до 14 мая 2027 года.

Александра Вишнякова
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