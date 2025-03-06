Путин: В окопах нет неверующих

Президент России Владимир Путин напомнил, что во все времена тыл был важной составляющей победы и мотивации солдат, которые в окопах вспоминают свои семьи, точно также, как нет на фронте атеистов. Об этом глава государства сказал на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Уверен, что, как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих, так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сёстрах, о матерях, о жёнах, о подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит», — пояснил Путин.