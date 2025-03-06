Путин: В окопах нет неверующих
Путин напомнил, что в окопах нет неверующих и тех, кто не думал бы о семье
Президент России Владимир Путин напомнил, что во все времена тыл был важной составляющей победы и мотивации солдат, которые в окопах вспоминают свои семьи, точно также, как нет на фронте атеистов. Об этом глава государства сказал на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
«Уверен, что, как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих, так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сёстрах, о матерях, о жёнах, о подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит», — пояснил Путин.
Также на встрече президент России Владимир Путин предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников специальной военной операции. А потом к этому стандарту можно ещё добавлять то, что власти в регионах посчитают целесообразным и важным, отметил он. Президент пообещал также не позже понедельника подписать указ о поддержке семей пропавших без вести военнослужащих СВО. Он заявил, что помощь семьям героев является «миссией от Бога».
Life.ru