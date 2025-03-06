Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 15:52

Путин: В окопах нет неверующих

Путин напомнил, что в окопах нет неверующих и тех, кто не думал бы о семье

Президент России Владимир Путин напомнил, что во все времена тыл был важной составляющей победы и мотивации солдат, которые в окопах вспоминают свои семьи, точно также, как нет на фронте атеистов. Об этом глава государства сказал на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Уверен, что, как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих, так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сёстрах, о матерях, о жёнах, о подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит», — пояснил Путин.

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Путин отметил вклад всех россиян в будущую победу: «Мы все с вами это делаем!»

Также на встрече президент России Владимир Путин предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников специальной военной операции. А потом к этому стандарту можно ещё добавлять то, что власти в регионах посчитают целесообразным и важным, отметил он. Президент пообещал также не позже понедельника подписать указ о поддержке семей пропавших без вести военнослужащих СВО. Он заявил, что помощь семьям героев является «миссией от Бога».

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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