Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская угрожала убить свидетелей за показания
В деле жены бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской появилось новое обвинение. По версии следствия, она угрожала двум свидетелям убийством, требуя от них ложные показания. В правоохранительных органах сообщили, что в связи с этой ситуацией арестовали ещё одного человека.
«Копайгородская нарушила условия домашнего ареста: она общалась с людьми, которые имеют отношение к её делу и не являются её близкими, требуя от них ложных показаний и угрожая расправой, если они откажутся», — приводит комментарий следствия ТАСС.
Помимо этого, по делу арестован ещё один участник, но ему пока не выдвинули обвинения. По сведениям источника, Янина Копайгородская действовала специально, чтобы помешать следственным действиям, которые ведутся против неё и её мужа.
Напомним, бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в сентябре. Копайгородскому отказали в переводе на СВО. Его супругу Янину Копайгородскую взяли под стражу в ноябре по подозрению в крупной растрате. 6 марта ей заменили домашний арест на содержание под стражей.
VK / Янина Копайгородская