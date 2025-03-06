Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская угрожала убить свидетелей за показания

В деле жены бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской появилось новое обвинение. По версии следствия, она угрожала двум свидетелям убийством, требуя от них ложные показания. В правоохранительных органах сообщили, что в связи с этой ситуацией арестовали ещё одного человека.

«Копайгородская нарушила условия домашнего ареста: она общалась с людьми, которые имеют отношение к её делу и не являются её близкими, требуя от них ложных показаний и угрожая расправой, если они откажутся», — приводит комментарий следствия ТАСС.