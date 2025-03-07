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7 марта, 03:04

Эрмосо и Рубиалес остались недовольны приговором по делу о скандальном поцелуе

Эрмосо и Рубиалес обжаловали приговор по делу о поцелуе после ЧМ

Дженнифер Эрмосо и Луис Рубиалес. Обложка © Х / Football Tweet

Дженнифер Эрмосо и Луис Рубиалес. Обложка © Х / Football Tweet

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подал апелляцию на решение суда, который назначил ему штраф в размере 10 800 евро за поцелуй с футболисткой Дженнифер Эрмосо. Адвокат Рубиалеса утверждает, что поцелуй был проявлением радости, а не посягательством на сексуальную свободу.

Суд также запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Сторона Эрмосо также подала апелляцию, требуя приговорить Рубиалеса и других обвиняемых к 1,5 годам тюрьмы за давление на футболистку.

«Моё сердце переполнено благодарностью»: Эрмосо прокомментировала приговор Рубиалесу
«Моё сердце переполнено благодарностью»: Эрмосо прокомментировала приговор Рубиалесу

Напомним, летом 2023 года во время награждения женской сборной Италии Рубиалес поцеловал в губы её капитана Дженнифер Эрмосо. Публика расценила его действия как сексуальное насилие, а футболистки объявили ему бойкот.

Артём Гапоненко
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