Эрмосо и Рубиалес остались недовольны приговором по делу о скандальном поцелуе

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подал апелляцию на решение суда, который назначил ему штраф в размере 10 800 евро за поцелуй с футболисткой Дженнифер Эрмосо. Адвокат Рубиалеса утверждает, что поцелуй был проявлением радости, а не посягательством на сексуальную свободу.

Суд также запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Сторона Эрмосо также подала апелляцию, требуя приговорить Рубиалеса и других обвиняемых к 1,5 годам тюрьмы за давление на футболистку.