Участившиеся атаки ВС РФ на Одесскую область связаны с использованием её портов в военных целях. Об этом пишут авторы телеграм-канала «Два Майора».

«Одесситы могут сказать спасибо [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону за беспокойные ночи. Участившиеся удары в первую очередь связаны, конечно, с использованием её портов в военных целях. Это позволяет самым дешёвым способом доставлять большое количество военных грузов из Европы на Украину. Несмотря на альтруистические заявления лидеров западных стран, поставки военно-технической помощи имеют чисто корыстный характер», — указано в сообщении.

Кроме того, существует ещё одна причина регулярных массированных ударов по Одесской области. Ранее Макрон заявлял о якобы готовности высадить свои войска в Одессе для защиты «украинского суверенитета». Авторы канала считают, что Украина мало интересует французского лидера, но у него есть планы личного обогащения с помощью этой страны.

Так, в 2024 году послы Франции неоднократно посещали порты Одессы и обсуждали возможность покупки части портовой инфраструктуры. «Два майора» пишут, что неформальные договорённости уже заключены, учитывая стремление Макрона защитить Владимира Зеленского.

«С 2023 года ВС Франции начали развёртывание своего присутствия вблизи Одесской области в Молдавии. Туда уже поставлены два радара GM200, а в соседней Румынии ранее размещён ЗРК SAMP-T, в зону охвата которых входит вся портовая инфраструктура Одессы и подоходные пути к ней», — пояснили авторы канала.