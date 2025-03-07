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7 марта, 12:58

«Боятся, что Андрюша не вернётся: Соседов рассказал, почему Сердючке закрыли выезд с Украины

Критик Соседов считает, что Сердючке закрыли выезд с Украины из-за риска побега

Сергей Соседов и Верка Сердючка. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, Вячеслав Прокофьев

Сергей Соседов и Верка Сердючка. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, Вячеслав Прокофьев

Минкульт Украины, запретивший выезд за рубеж Верки Сердючки (она же шоумен Андрей Данилко), боится, что артист просто сбежит во время очередных гастролей. Об этом в беседе с Life.ru заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Думаю, Минкульт Украины боится, что Андрюша уедет. Уедет и не вернётся. Мне кажется, что ему всё это крайне неприятно. Мне даже странно, что он раньше этого не сделал. У него есть для этого возможности и деньги. Конечно, он и по фронтам бегал выступал, будешь тут бегать, в такой-то ситуации: с волками жить — по-волчьи выть. Иначе бы его вообще давно убрали.

Сергей Соседов

Музыкальный критик

Соседов считает, что на Данилко на Украине оказывают давление, как и на Софию Ротару, которая тоже могла уехать из страны, но у неё в Незалежной большая семья.

«Её застращали, наверное, нацисты, потому что у неё большая родня. Она могла уехать, конечно, куда угодно, но там сёстры, племянники. У неё огромная родня, которой она помогала всю жизнь. И, конечно, естественно, она была запугана. То же самое и Сердючка. Конечно, на них оказывалось давление», — отметил критик.

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Напомним, что изначально украинские власти запретили шоумену Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, выезжать за пределы страны для выступления на частных мероприятиях — только ради концертов в поддержку Киева за рубежом, деньги за которые пойдут не в карман артисту, а в государственную казну. По этой причине Андрею пришлось отменить тур по США в 2023 году. Позже на Украине полностью ограничили выезд Сердючки за пределы страны.

Ольга Годуненко
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