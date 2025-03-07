«Боятся, что Андрюша не вернётся: Соседов рассказал, почему Сердючке закрыли выезд с Украины

Думаю, Минкульт Украины боится, что Андрюша уедет. Уедет и не вернётся. Мне кажется, что ему всё это крайне неприятно. Мне даже странно, что он раньше этого не сделал. У него есть для этого возможности и деньги. Конечно, он и по фронтам бегал выступал, будешь тут бегать, в такой-то ситуации: с волками жить — по-волчьи выть. Иначе бы его вообще давно убрали.