Раскрыта сумма долга задержанной в Сочи Митрошиной перед ФНС

Блогерша Александра Митрошина, которую сегодня задержали в Краснодарском крае по делу об отмывании денег, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) свыше 214 миллионов рублей в период с 2019 по 2021 год. Этот долг включает как налоги, так и штрафы. Данная информация содержится в решении Арбитражного суда Москвы.

По материалам дела, проведённая инспекцией ФНС совместно с ГУЭБиПК МВД выездная налоговая проверка охватывала период с января 2019 года по декабрь 2021 года. В результате данного контроля блогер Александра Митрошина столкнулась с доначислением налогов и страховых взносов в размере 127 миллионов рублей, к которым добавляются штрафы на сумму 86 миллионов рублей.