Раскрыта сумма долга задержанной в Сочи Митрошиной перед ФНС
Задержанная в Сочи Александра Митрошина задолжала ФНС более 214 млн рублей
Александра Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina
Блогерша Александра Митрошина, которую сегодня задержали в Краснодарском крае по делу об отмывании денег, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) свыше 214 миллионов рублей в период с 2019 по 2021 год. Этот долг включает как налоги, так и штрафы. Данная информация содержится в решении Арбитражного суда Москвы.
По материалам дела, проведённая инспекцией ФНС совместно с ГУЭБиПК МВД выездная налоговая проверка охватывала период с января 2019 года по декабрь 2021 года. В результате данного контроля блогер Александра Митрошина столкнулась с доначислением налогов и страховых взносов в размере 127 миллионов рублей, к которым добавляются штрафы на сумму 86 миллионов рублей.
«Митрошиной доначислены налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и страховые взносы на общую сумму 127 млн 632 тыс. 607 рублей 81 копейка, а также начислены <...> штрафы на общую сумму 86 млн 720 тыс. 626 рублей 50 копеек», — цитирует ТАСС решение суда.
Сегодня, 7 марта, Митрошину задержали в Сочи. Ей грозит 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Следствие будет просить ареста Александры. Кстати, в последнем опубликованном видео в социальных сетях Митрошина пророчески пошутила про неуплату налогов.