Следствие будет просить об аресте Митрошиной
Александра Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina
Следствие будет просить ареста Александры Митрошиной, которая подозревается в отмывании средств в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как ранее сообщал Life.ru, поводом для возбуждения уголовного дела стала легализация неуплаченных налогов после покупки здания на Большой Дмитровке в Москве.
Сегодня, 7 марта, Митрошину задержали в Сочи. Ей грозит 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. СК уже опубликовал первую фотографию блогерши в момент задержания. Кстати, в последнем опубликованном видео в социальных сетях Митрошина пророчески пошутила про неуплату налогов.