«Никого не осталось»: Западные специалисты по спутникам бросили Киев
Time: Иностранные эксперты, обрабатывавшие данные со спутников, покинули Украину
Иностранные эксперты, которые помогали Киеву принимать и расшифровывать информацию со спутников, уехали из Киева после сообщений о приостановке доступа режима к снимкам США. Об этом пишет газета Time со ссылкой на источник в Генштабе Украины.
«Группа западных «партнёров», которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала. Никого не осталось», — сообщает газета.
Сообщается, что Украина вряд ли сможет в ближайшее время восполнить брешь, которая образовалась с уходом иностранных специалистов.
Напомним, что Украина забила тревогу из-за отключения доступа к спутникам 7 марта. А незадолго до этого ВСУ также остались без системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. Вскоре Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) подтвердило, что украинские военные больше не имеют доступа к снимкам, которые делали коммерческие американские спутники.
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