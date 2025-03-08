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8 марта, 06:35

«Никого не осталось»: Западные специалисты по спутникам бросили Киев

Time: Иностранные эксперты, обрабатывавшие данные со спутников, покинули Украину

Иностранные эксперты, которые помогали Киеву принимать и расшифровывать информацию со спутников, уехали из Киева после сообщений о приостановке доступа режима к снимкам США. Об этом пишет газета Time со ссылкой на источник в Генштабе Украины.

«Группа западных «партнёров», которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала. Никого не осталось», — сообщает газета.

Сообщается, что Украина вряд ли сможет в ближайшее время восполнить брешь, которая образовалась с уходом иностранных специалистов.

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Напомним, что Украина забила тревогу из-за отключения доступа к спутникам 7 марта. А незадолго до этого ВСУ также остались без системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. Вскоре Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) подтвердило, что украинские военные больше не имеют доступа к снимкам, которые делали коммерческие американские спутники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Okaypixel

Николай Рюмин
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