Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода

Ещё три российских аэропорта приостановили работу в целях обеспечения безопасности полётов. Ограничения затронули воздушные гавани в Астрахани, Казани и Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Росавиации.

На аэродроме Нариманово в Астрахани план «Ковёр» введён с 01:05 мск. В Казани ограничения начали действовать с 02:00 мск, а в нижегородском Строгино — с 02:59.