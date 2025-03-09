Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода
Ещё три российских аэропорта приостановили работу в целях обеспечения безопасности полётов. Ограничения затронули воздушные гавани в Астрахани, Казани и Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Росавиации.
На аэродроме Нариманово в Астрахани план «Ковёр» введён с 01:05 мск. В Казани ограничения начали действовать с 02:00 мск, а в нижегородском Строгино — с 02:59.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — заверили в Росавиации.
Ранее план «Ковёр» также был объявлен в аэропортах Владикавказа и Волгограда. Ограничения вводились на фоне попыток ВСУ атаковать российскую территорию.
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