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9 марта, 02:25

Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода

Ещё три российских аэропорта приостановили работу в целях обеспечения безопасности полётов. Ограничения затронули воздушные гавани в Астрахани, Казани и Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Росавиации.

На аэродроме Нариманово в Астрахани план «Ковёр» введён с 01:05 мск. В Казани ограничения начали действовать с 02:00 мск, а в нижегородском Строгино — с 02:59.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — заверили в Росавиации.

Один самолёт ушёл на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Петербурга
Один самолёт ушёл на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Петербурга

Ранее план «Ковёр» также был объявлен в аэропортах Владикавказа и Волгограда. Ограничения вводились на фоне попыток ВСУ атаковать российскую территорию.

Обложка ©

Unsplash / Rocker Sta

Тимур Хингеев
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