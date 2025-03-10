Следствие попросит суд арестовать блогершу Митрошину по делу об отмывании денег
Следствие обратится в Чертановский районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной, которая ранее была задержана за отмывание денег в особо крупном размере. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.
«В ходе допроса она признала вину в полном объёме. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским районным судом города Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы», — сообщили в ГСУ СК России по Москве.
На данный момент следователи продолжают проводить работу по изучению хозяйственно-финансовой документации. Александру Митрошину также проверяют на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.
Напомним, что блогершу задержали 7 марта в Краснодарском крае. Её обвиняют в отмывании более 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Представители защиты Митрошиной ранее обратились с просьбой отправить её под домашний арест, утверждая, что девушка не составляет угрозы для общества. Меру пресечения блогерше изберут уже сегодня, 10 марта.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina