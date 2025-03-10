Следствие попросит суд арестовать блогершу Митрошину по делу об отмывании денег

Следствие обратится в Чертановский районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной, которая ранее была задержана за отмывание денег в особо крупном размере. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

«В ходе допроса она признала вину в полном объёме. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским районным судом города Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы», — сообщили в ГСУ СК России по Москве.