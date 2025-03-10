WhatsApp с 10 марта перестанет работать на тысячах смартфонов: Эксперт раскрыла причину

С 10 марта начнётся очередное глобальное обновление WhatsApp (продукт компании Meta*), после которого приложение перестанет работать на тысячах смартфонов. Однако ограничения коснутся лишь небольшой доли пользователей, уточнила руководитель коммуникационного агентства Анастасия Бастрыкина.

По её словам, мессенджерам после обновления не смогут пользоваться россияне с устаревшими моделями смартфонов или версиями операционных систем. В частности, речь идёт об Android 4.4 и iOS ниже 15.1. Среди гаджетов это iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также Samsung Galaxy S3 и Note 2, LG Nexus 4, Sony Xperia Z1 и более старые модели.