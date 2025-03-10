WhatsApp с 10 марта перестанет работать на тысячах смартфонов: Эксперт раскрыла причину
Эксперт Бастрыкина: WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 10 марта
С 10 марта начнётся очередное глобальное обновление WhatsApp (продукт компании Meta*), после которого приложение перестанет работать на тысячах смартфонов. Однако ограничения коснутся лишь небольшой доли пользователей, уточнила руководитель коммуникационного агентства Анастасия Бастрыкина.
По её словам, мессенджерам после обновления не смогут пользоваться россияне с устаревшими моделями смартфонов или версиями операционных систем. В частности, речь идёт об Android 4.4 и iOS ниже 15.1. Среди гаджетов это iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также Samsung Galaxy S3 и Note 2, LG Nexus 4, Sony Xperia Z1 и более старые модели.
«Старые модели телефонов технически не смогут поддерживать приложение с этими обновлениями безопасности, а операционная система должна обеспечивать необходимую скорость работы мессенджера без конфликтов и сбоев», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее в мессенджере WhatsApp обнаружили опасный шпионский вирус. Кроме того, россиян предупредили, что мошенники обкатывают новую схему с арендой профиля в WhatsApp.
* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена на территории России
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