В ЕС требуют взорвать ведущие в Россию газопроводы после прорыва нашей армии в тыл ВСУ по трубе

Немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке считает необходимым перекрыть всю работу российских трубопроводов, ведущих в европейские страны, после броска нашей армии в тыл ВСУ по пустому подземному газопроводу. Об этом он сообщил у себя в соцсети Х.

«Последние сутки доказали, что Россия использует трубопроводы не метафорически, а физически — для переброски солдат и вооружений», — напугано заметил Рёпке и предложил «взорвать все трубопроводы, идущие из России на Запад»,