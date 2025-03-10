В ЕС требуют взорвать ведущие в Россию газопроводы после прорыва нашей армии в тыл ВСУ по трубе
Военный аналитик Рёпке считает, что ЕС должен уничтожить все газопроводы РФ
Немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке считает необходимым перекрыть всю работу российских трубопроводов, ведущих в европейские страны, после броска нашей армии в тыл ВСУ по пустому подземному газопроводу. Об этом он сообщил у себя в соцсети Х.
«Последние сутки доказали, что Россия использует трубопроводы не метафорически, а физически — для переброски солдат и вооружений», — напугано заметил Рёпке и предложил «взорвать все трубопроводы, идущие из России на Запад»,
Он уточнил при этом, что имеет в виду не физическое разрушение газопроводов. По его мнению, разобрать трубы на запчасти или провести герметизацию было бы неплохо, чтобы ветки не смогли использовать в военных целях.
Эксперт имеет в виду прорыв бойцов ВС РФ к позициям ВСУ в районе Суджи по газопроводу. Солдаты прошли 15 километров пешком и вышли оттуда поздним вечером 7 марта, что стало крайней неожиданностью для ВСУ, количество боевиков которых сократилось в городе в итоге на треть. Позже спецназ «Ахмат» показал кадры подготовки к операции. Life.ru стало известно, что в тыл украинских войск в оккупированной Судже по пустой трубе газопровода проникли свыше 800 российских добровольцев и военнослужащих.
Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis