«Интеллигент» стал «Депутатом»: Участник СВО рассказал, как выбрал необычный позывной
Участник СВО «Депутат»: Позывной выбрал из-за работы на гражданке
Александр Григоренко с позывным «Депутат» Обложка © URA.ru
Александр Григоренко — один из самых известных участников СВО из Пермского края. Сослуживцы знают его по позывному «Депутат», хотя изначально мужчина интеллигентного вида хотел зваться «Интеллигентом».
«Перед переходом государственной границы летом 2014 года мы с ребятами придумывали себе позывные. Я предложил «Интеллигент», но парни отрезали: «Не подходит», — вспоминает Александр времена, когда отправился защищать Луганск.
Новый позывной собеседник URA.ru выбрал из-за работы на гражданке. Григоренко рассказал братьям по оружию, что являюсь помощником депутата на общественных началах. В итоге мужчина «получил повышение» от помощника до «Депутата».
Ранее боец с позывным «Покемон» заявил о страхе ВСУ перед прямым контактом с Армией России. Он подчеркнул, что украинские войска предпочитают атаковать с использованием дронов-камикадзе. Однако это не спасет противника от мощи ВС РФ. Тем временем появилось видео российского «терминатора» на СВО, которому не страшны атаки БПЛА.