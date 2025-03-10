«Интеллигент» стал «Депутатом»: Участник СВО рассказал, как выбрал необычный позывной

Александр Григоренко — один из самых известных участников СВО из Пермского края. Сослуживцы знают его по позывному «Депутат», хотя изначально мужчина интеллигентного вида хотел зваться «Интеллигентом».

«Перед переходом государственной границы летом 2014 года мы с ребятами придумывали себе позывные. Я предложил «Интеллигент», но парни отрезали: «Не подходит», — вспоминает Александр времена, когда отправился защищать Луганск.