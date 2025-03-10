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10 марта, 14:27

Россиянам назвали 4 причины своевременно пройти чек-ап для контроля здоровья

Эксперт Исаев: Чек-апы для контроля здоровья нужно проходить с детского возраста

Чек-апы для контроля здоровья нужно проходить с детского возраста, постепенно увеличивая количество параметров для обследования, уверен генеральный директор сети профильных лабораторий Андрей Исаев. По его словам, медицинские проверки должны соответствовать потенциальным рискам, которые увеличиваются с возрастом.

Первая причина немедленно пройти чек-ап, как отметил эксперт, заключается в необходимости отследить, как проходят естественные возрастные изменения в организме. Кроме того, важно вовремя диагностировать хронические заболевания. Третья причина — определение объёма специализированной помощи со стороны узких специалистов. Наконец, своевременный контроль здоровья важен для поддержки репродуктивного здоровья.

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«Чек-апы это не только возможность вовремя заметить заболевание. Обследования помогают предсказывать будущие риски. Это особенно важно, потому что многие заболевания развиваются постепенно и могут долгое время оставаться незамеченными», — отметил собеседник RG.ru.

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Борис Эльфанд
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