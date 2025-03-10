Песков не подтвердил новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии
В Кремле опровергли информацию о новом раунде переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе. Соответствующий вопрос во время брифинга прояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не могу [подтвердить]. Это не так», — заявил официальный представитель Кремля.
Напомним, что сегодня этот вопрос комментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также опровергла сообщения американской прессы о том, что на этой неделе состоится очередной раунд российско-американских переговоров и подчеркнула, что от руководства Штатов не поступало соответствующих запросов на этот счёт. Сегодня утром информацию о новой встрече делегаций России и Штатов в Джидде опубликовал телеканал CNN.
Life.ru