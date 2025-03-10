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10 марта, 10:41

Песков не подтвердил новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

В Кремле опровергли информацию о новом раунде переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе. Соответствующий вопрос во время брифинга прояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не могу [подтвердить]. Это не так», — заявил официальный представитель Кремля.

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Напомним, что сегодня этот вопрос комментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также опровергла сообщения американской прессы о том, что на этой неделе состоится очередной раунд российско-американских переговоров и подчеркнула, что от руководства Штатов не поступало соответствующих запросов на этот счёт. Сегодня утром информацию о новой встрече делегаций России и Штатов в Джидде опубликовал телеканал CNN.

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Александр Юнашев
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