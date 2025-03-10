Хинштейн прояснил ситуацию с отказом передать кислородные баллоны бойцам для операции «Труба»
Хинштейн отверг отказ поставить кислородные баллоны бойцам для операции «Труба»
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг информацию, что правительство региона отказалось помочь российским бойцам с поставкой кислородных баллонов для подземной операции «Труба». Он написал пост в своём Telegram-канале, объяснив, что направлять помощь по телефонному звонку власти не могут.
«В соцсетях распространяется тема с якобы отказом правительства Курской области в помощи нашим бойцам в поставке кислородных баллонов. Рассказываю, как всё было на самом деле — не в целях оправдания, а чтобы напомнить нашим военнослужащим, что они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. Но для этого необходимо соблюдать определённый порядок», — начал Хинштейн.
Оказалось, что помощнику врио губернатора позвонил человек, назвавшийся Моисеем, и попросил передать кислородные баллоны для бойцов, не предоставив при этом своих точных данных. Солдату предложили установить связь через защищённые военные каналы, на что он ответил, что у него нет такой возможности. После этого никаких других официальных заявок не поступало.
Оказалось, что Моисей — оператор БПЛА в подразделении, прикреплённом к спецназу «Ахмат». Боец не имел полномочий обращаться за помощью напрямую к региону, заявил командир спецназа, генерал-лейтенант Апты Алаудинов. Он выразил недовольство действиями военного и пообещал провести разбирательства. Алаудинов объяснил, что операция была секретной, поэтому в таких вопросах нужна деликатность.
«Правительство Курской области всегда крайне отзывчиво и оперативно реагирует на запросы частей. Помогать нашим героям — наш священный долг. Гордимся подвигами русских воинов, совершающих практически невозможное каждый день», — подчеркнул Хинштейн.
Ранее сообщалось, что в тыл украинских войск в оккупированной Судже через пустую трубу газопровода прошли более 800 российских добровольцев и военнослужащих. Благодаря этому уникальному маневру численность солдат ВСУ в городе удалось уменьшить на треть. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов продемонстрировал процесс подготовки бойцов к проникновению в тыл противника.
Telegram / Александр Хинштейн