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Регион
10 марта, 11:59
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Хинштейн прояснил ситуацию с отказом передать кислородные баллоны бойцам для операции «‎Труба»

Хинштейн отверг отказ поставить кислородные баллоны бойцам для операции «‎Труба»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг информацию, что правительство региона отказалось помочь российским бойцам с поставкой кислородных баллонов для подземной операции «‎Труба». Он написал пост в своём Telegram-канале, объяснив, что направлять помощь по телефонному звонку власти не могут.

«В соцсетях распространяется тема с якобы отказом правительства Курской области в помощи нашим бойцам в поставке кислородных баллонов. Рассказываю, как всё было на самом деле не в целях оправдания, а чтобы напомнить нашим военнослужащим, что они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. Но для этого необходимо соблюдать определённый порядок», — начал Хинштейн.

Оказалось, что помощнику врио губернатора позвонил человек, назвавшийся Моисеем, и попросил передать кислородные баллоны для бойцов, не предоставив при этом своих точных данных. Солдату предложили установить связь через защищённые военные каналы, на что он ответил, что у него нет такой возможности. После этого никаких других официальных заявок не поступало.

Оказалось, что Моисей — оператор БПЛА в подразделении, прикреплённом к спецназу «Ахмат». Боец не имел полномочий обращаться за помощью напрямую к региону, заявил командир спецназа, генерал-лейтенант Апты Алаудинов. Он выразил недовольство действиями военного и пообещал провести разбирательства. Алаудинов объяснил, что операция была секретной, поэтому в таких вопросах нужна деликатность.

«Правительство Курской области всегда крайне отзывчиво и оперативно реагирует на запросы частей. Помогать нашим героям — наш священный долг. Гордимся подвигами русских воинов, совершающих практически невозможное каждый день», — подчеркнул Хинштейн.

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Ранее сообщалось, что в тыл украинских войск в оккупированной Судже через пустую трубу газопровода прошли более 800 российских добровольцев и военнослужащих. Благодаря этому уникальному маневру численность солдат ВСУ в городе удалось уменьшить на треть. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов продемонстрировал процесс подготовки бойцов к проникновению в тыл противника.

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Telegram / Александр Хинштейн

Наталья Афонина
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