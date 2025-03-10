«Золотой век» США: Дугин раскрыл философию Трампа относительно России и Украины

Президент США Дональд Трамп намерен положить конец боевым действиям на Украине, так как этот конфликт, согласно философии американского лидера, начался в эпоху минувшего «кризиса», а сейчас настаёт «золотой век» для Америки. Об этом заявил директор Института Царьграда Александр Дугин.

Он подчеркнул, что Трамп после конфликта с Зеленским в Белом доме изменил своё отношение к Украине. При этом президент США обратил внимание, что Россия готова подписать мирное соглашение. Цель политика заключается в окончании боевых действий, уверен философ.