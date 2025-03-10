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10 марта, 15:53

«Золотой век» США: Дугин раскрыл философию Трампа относительно России и Украины

Дугин: Трамп намерен положить конец боевым действиям на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен положить конец боевым действиям на Украине, так как этот конфликт, согласно философии американского лидера, начался в эпоху минувшего «кризиса», а сейчас настаёт «золотой век» для Америки. Об этом заявил директор Института Царьграда Александр Дугин.

Он подчеркнул, что Трамп после конфликта с Зеленским в Белом доме изменил своё отношение к Украине. При этом президент США обратил внимание, что Россия готова подписать мирное соглашение. Цель политика заключается в окончании боевых действий, уверен философ.

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«То есть [Трамп] продолжил свою идею, что эта война должна быть закончена, поскольку это не его война. Это война, которая, с точки зрения новой философии Трампа, была начата в «эпоху кризиса», а поскольку начинается «золотой век», то она должна закончиться», — объяснил собеседник «Царьграда».

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Ранее Александр Дугин констатировал плачевное положение Зеленского и его дружков из ЕС. Кроме того, философ предсказал семь великих битв по всему миру.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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