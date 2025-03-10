В США признались, что Киев продолжает получать разведданные для обороны

США не прекращали снабжать командование ВСУ разведывательной информацией, которая требуется украинской армии для оборонительных задач. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф журналисту Fox News.

«Как я понимаю, мы никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев», — подчеркнул он.