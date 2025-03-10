В США признались, что Киев продолжает получать разведданные для обороны
Уиткофф: США не останавливали передачу Киеву разведданных для обороны
США не прекращали снабжать командование ВСУ разведывательной информацией, которая требуется украинской армии для оборонительных задач. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф журналисту Fox News.
«Как я понимаю, мы никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что американская разведка подтвердила, что украинские военные больше не имеют доступа к спутникам США. Также, по сообщениям СМИ, Штаты запретили Лондону делиться с Киевом разведданными. Однако телеканал Fox News со ссылкой на анонимные источники сообщал, что хотя ЦРУ и ФБР прекратили делиться данными, но подпольно Киеву отправляется информация, необходимая для обороны.
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