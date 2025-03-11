«Тирания в упадке»: В Раде раскритиковали Зеленского за внешний вид

Глава киевского режима Владимир Зеленский снова оказался в центре внимания из-за своего внешнего вида. На церемонии вручения Шевченковской премии экс-комик появился в чёрной кофте, извинившись за отсутствие костюма.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук не остался в стороне и высмеял Зеленского в своих соцсетях, написав: «На ваших глазах тирания в упадке».