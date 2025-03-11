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11 марта, 01:07

«Тирания в упадке»: В Раде раскритиковали Зеленского за внешний вид

Депутат Рады Дмитрук раскритиковал внешний вид Зеленского на вручении премии

Глава киевского режима Владимир Зеленский снова оказался в центре внимания из-за своего внешнего вида. На церемонии вручения Шевченковской премии экс-комик появился в чёрной кофте, извинившись за отсутствие костюма.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук не остался в стороне и высмеял Зеленского в своих соцсетях, написав: «На ваших глазах тирания в упадке».

Зеленский извинился перед Трампом
Зеленский извинился перед Трампом

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом с целью подписания соглашения по украинским ресурсам. Однако стандартные переговоры обернулись настоящим шоу. Президент США Дональд Трамп в шутку отметил, что Зеленский «приоделся». В ходе встречи экс-комика упрекнули в неуважении к Соединённым Штатам. Гостя с Украины буквально выгнали из Белого дома и призвали извиниться.

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Х / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Артём Гапоненко
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