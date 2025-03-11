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11 марта, 09:03

Врач назвала различия мужского и женского зрения

Врач Данилова: Женщины чаще мужчин страдают от синдрома сухого глаза

Мужчины чаще женщин рождаются дальтониками. Обложка © Freepik

Мужчины чаще женщин рождаются дальтониками. Обложка © Freepik

Женщины чаще мужчин страдают от синдрома сухого глаза, в то время как представители сильного пола чаще рождаются дальтониками, что обусловлено генетическими особенностями. Об этом рассказала врач-офтальмолог, лазерный хирург Марина Данилова.

«Такая разница обусловлена генетическими факторами: дело в том, что ген, который отвечает за распознавание цветов, располагается в Х-хромосоме, женский геном содержит две копии такого гена, а мужской — только одну. Именно из-за этого у мужчин чаще диагностируется дальтонизм», — отметила она в беседе с «Газетой.ru».

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А вот синдром сухого глаза чаще всего возникает во время беременности и в менопаузу. Кроме того, женское зрение охватывает больший сектор, зато мужчины преимущественно с туннельным зрением видят дальше. Эти особенности обусловлены эволюцией. Кроме того, мужчины лучше видят в темноте.

«Женщина же при недостатке освещения увидит больше мелких деталей, но лишь на близком расстоянии...» — заключила эксперт.

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Ранее врач рассказала о причинах временного снижения зрения. В частности, она указала на скачки сахара и мигрень. Кроме того, названы четыре главные опасности для глаз весной.

Борис Эльфанд
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