Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 09:21

Стала известна цель сбитых под Брянском дронов ВСУ

SHOT: Ещё одной целью ВСУ была станция «Транснефть-Дружба» в Брянской области

Ещё одной целью Вооружённых сил Украины стала станция «Транснефть-Дружба», расположенная в Брянской области. Согласно информации от SHOT, была предпринята попытка атаки с использованием трёх реактивных беспилотников самолётного типа.

Атака произошла примерно в два часа ночи. Дроны направлялись к линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча», но все они были сбиты. Серьёзные повреждения не зафиксированы. На ЛПДС трудятся около 200 сотрудников. К счастью, никто из них не пострадал.

337 камикадзе в 10 регионах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 11 марта
337 камикадзе в 10 регионах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 11 марта

Напомним, утром 11 марта ВСУ совершили крупнейшую атаку на Россию, включая Московский регион. Силы ПВО смогли перехватить 74 беспилотника противника, направлявшихся к столице. В результате падения обломков дронов два человека погибли, не менее 20 мирных жителей, включая детей, получили ранения. Кроме того, украинский БПЛА атаковал предприятие в Шебекино Белгородской области. После падения аппарата и взрыва начался пожар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Александра Мышляева
  • Новости
  • Атака дронов на Москву
  • Только на Life
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar