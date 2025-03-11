Стала известна цель сбитых под Брянском дронов ВСУ
SHOT: Ещё одной целью ВСУ была станция «Транснефть-Дружба» в Брянской области
Ещё одной целью Вооружённых сил Украины стала станция «Транснефть-Дружба», расположенная в Брянской области. Согласно информации от SHOT, была предпринята попытка атаки с использованием трёх реактивных беспилотников самолётного типа.
Атака произошла примерно в два часа ночи. Дроны направлялись к линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча», но все они были сбиты. Серьёзные повреждения не зафиксированы. На ЛПДС трудятся около 200 сотрудников. К счастью, никто из них не пострадал.
Напомним, утром 11 марта ВСУ совершили крупнейшую атаку на Россию, включая Московский регион. Силы ПВО смогли перехватить 74 беспилотника противника, направлявшихся к столице. В результате падения обломков дронов два человека погибли, не менее 20 мирных жителей, включая детей, получили ранения. Кроме того, украинский БПЛА атаковал предприятие в Шебекино Белгородской области. После падения аппарата и взрыва начался пожар.
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