Стала известна цель сбитых под Брянском дронов ВСУ

Ещё одной целью Вооружённых сил Украины стала станция «Транснефть-Дружба», расположенная в Брянской области. Согласно информации от SHOT, была предпринята попытка атаки с использованием трёх реактивных беспилотников самолётного типа.

Атака произошла примерно в два часа ночи. Дроны направлялись к линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча», но все они были сбиты. Серьёзные повреждения не зафиксированы. На ЛПДС трудятся около 200 сотрудников. К счастью, никто из них не пострадал.