Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 09:22

В Калининград везут тело комбата Отмели, сделавшего колонию в Локне крепостью на пути ВСУ

Героя России Чебнёва, погибшего в Курской области, похоронят в Калининграде

Герой России комбат Сергей Чебнёв. Обложка © Telegram / Kotsnews

Герой России комбат Сергей Чебнёв. Обложка © Telegram / Kotsnews

Героя России Сергея Чебнёва (позывной Отмель), который погиб во время обороны Курской области от войск вторжения ВСУ, похоронят в Калининграде. Его тело забрали сослуживцы, сообщил в телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Вчера бойцы 9-го полка забрали тело своего комбата. В ближайшее время его доставят в Калининград, где пройдут похороны», — рассказал глава региона.

Боец СВО нейтрализовал полсотни ВСУшников в боях за Белгородчину
Боец СВО нейтрализовал полсотни ВСУшников в боях за Белгородчину

Напомним, 10 марта в освобождённой Малой Локне нашли тело героя-комбата Отмели, который пал в бою с украинскими ВС. Именно под его командованием здание женской колонии в Курской области превратилось в бастион, на протяжении многих дней державшийся под натиском противника. Комбату Чебнёву удалось надолго задержать противника и не дать ему стремительно продвинуться дальше. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал увековечить имя подполковника Чебнёва на курской земле. Президент РФ Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России вдове комбата.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar