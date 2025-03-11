В Калининград везут тело комбата Отмели, сделавшего колонию в Локне крепостью на пути ВСУ

Героя России Сергея Чебнёва (позывной Отмель), который погиб во время обороны Курской области от войск вторжения ВСУ, похоронят в Калининграде. Его тело забрали сослуживцы, сообщил в телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.