В Калининград везут тело комбата Отмели, сделавшего колонию в Локне крепостью на пути ВСУ
Героя России Чебнёва, погибшего в Курской области, похоронят в Калининграде
Герой России комбат Сергей Чебнёв. Обложка © Telegram / Kotsnews
Героя России Сергея Чебнёва (позывной Отмель), который погиб во время обороны Курской области от войск вторжения ВСУ, похоронят в Калининграде. Его тело забрали сослуживцы, сообщил в телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«Вчера бойцы 9-го полка забрали тело своего комбата. В ближайшее время его доставят в Калининград, где пройдут похороны», — рассказал глава региона.
Напомним, 10 марта в освобождённой Малой Локне нашли тело героя-комбата Отмели, который пал в бою с украинскими ВС. Именно под его командованием здание женской колонии в Курской области превратилось в бастион, на протяжении многих дней державшийся под натиском противника. Комбату Чебнёву удалось надолго задержать противника и не дать ему стремительно продвинуться дальше. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал увековечить имя подполковника Чебнёва на курской земле. Президент РФ Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России вдове комбата.