СКР открыл охоту на командиров ВСУ, стоящих за смертоносным ударом по Москве и области

Следственный комитет России начал определять точные места запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Украины, которые сегодня атаковали Москву и Московскую область. Кроме того, правоохранители устанавливают командиров ВСУ, отдавших приказ ударить по территории России.

«В настоящее время проводится работа, направленная на установление всех деталей совершённого теракта, в том числе определяются места запуска БПЛА и лица, к этому причастные», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.