СКР открыл охоту на командиров ВСУ, стоящих за смертоносным ударом по Москве и области
СКР устанавливает места запуска украинских БПЛА по Москве и причастных к атаке
Следственный комитет России начал определять точные места запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Украины, которые сегодня атаковали Москву и Московскую область. Кроме того, правоохранители устанавливают командиров ВСУ, отдавших приказ ударить по территории России.
Следователи устанавливают точные места запуска БПЛА с территории Украины. Видео © Telegram / Следком
«В настоящее время проводится работа, направленная на установление всех деталей совершённого теракта, в том числе определяются места запуска БПЛА и лица, к этому причастные», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Российские системы ПВО за ночь успешно сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над территорией страны, при этом наибольшее количество беспилотников было уничтожено в Московской области. Наиболее серьёзный ущерб был нанесён трем муниципалитетам — Ленинскому городскому округу (город Видное), Домодедову и Раменскому. Сообщается о двух погибших — это сотрудники компании «Мираторг», которые стали жертвами падения обломков БПЛА.
Life.ru