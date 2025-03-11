Прокуратура и СК взяли на контроль дело о поножовщине в нижегородской школе

Прокуратура Нижегородской области проверит условия обучения детей в нижегородской школе, где восьмиклассник с ножом напал на своих сверстников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними», — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что для выяснения всех деталей инцидента в школу направился прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит условия обучения детей и оценит соблюдение законодательства, касающегося профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Также в местном Следственном комитете отметили, что следователи регионального управления прибыли на место происшествия в учебное заведение, где ученики получили травмы.