Прокуратура и СК взяли на контроль дело о поножовщине в нижегородской школе
Прокуратура Нижегородской области проверит условия обучения детей в нижегородской школе, где восьмиклассник с ножом напал на своих сверстников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними», — говорится в сообщении.
В сообщении указано, что для выяснения всех деталей инцидента в школу направился прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит условия обучения детей и оценит соблюдение законодательства, касающегося профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Также в местном Следственном комитете отметили, что следователи регионального управления прибыли на место происшествия в учебное заведение, где ученики получили травмы.
Напомним, восьмиклассник пронёс в школу кухонный нож и напал на учеников школы в Нижнем Новгороде. После инцидента он поспешил сбежать с места ЧП. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. По одной из версий, причиной конфликта могло стать нежелание пострадавших дружить. Его уже задержали.
Telegram / Нижегородский Следком