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11 марта, 12:13

Прокуратура и СК взяли на контроль дело о поножовщине в нижегородской школе

Прокуратура Нижегородской области проверит условия обучения детей в нижегородской школе, где восьмиклассник с ножом напал на своих сверстников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними», — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что для выяснения всех деталей инцидента в школу направился прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит условия обучения детей и оценит соблюдение законодательства, касающегося профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Также в местном Следственном комитете отметили, что следователи регионального управления прибыли на место происшествия в учебное заведение, где ученики получили травмы.

Напавший с ножом в нижегородской школе оказался тихоней, который завидовал одноклассникам
Напавший с ножом в нижегородской школе оказался тихоней, который завидовал одноклассникам

Напомним, восьмиклассник пронёс в школу кухонный нож и напал на учеников школы в Нижнем Новгороде. После инцидента он поспешил сбежать с места ЧП. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. По одной из версий, причиной конфликта могло стать нежелание пострадавших дружить. Его уже задержали.

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Telegram / Нижегородский Следком

Александра Мышляева
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