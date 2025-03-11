«Это большая разница»: Трамп намерен снова пригласить Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп снова пригласит Владимира Зеленского в Белый дом. В разговоре с журналистами на территории своей резиденции он ответил утвердительно на вопрос о таком приглашении: «Конечно, безусловно».

«Это будет существенно отличаться от последнего визита Зеленского, который вы видели в Овальном кабинете», — отметил Трамп, комментируя ситуации вокруг прекращения огня после встречи американских и украинских делегаций в Саудовской Аравии.

Трамп возобновил военную помощь Киеву после переговоров в Джидде. Эти обсуждения начались 11 марта и длились девять часов. Украинская делегация на встречах в Джидде попросила США инициировать частичное прекращение огня со стороны России. Они надеялись на прекращение атак с использованием беспилотников и ракет большой дальности.