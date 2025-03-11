«Это большая разница»: Трамп намерен снова пригласить Зеленского в Белый дом
Трамп снова пригласит Зеленского в Белый дом
Президент США Дональд Трамп снова пригласит Владимира Зеленского в Белый дом. В разговоре с журналистами на территории своей резиденции он ответил утвердительно на вопрос о таком приглашении: «Конечно, безусловно».
«Это будет существенно отличаться от последнего визита Зеленского, который вы видели в Овальном кабинете», — отметил Трамп, комментируя ситуации вокруг прекращения огня после встречи американских и украинских делегаций в Саудовской Аравии.
Трамп возобновил военную помощь Киеву после переговоров в Джидде. Эти обсуждения начались 11 марта и длились девять часов. Украинская делегация на встречах в Джидде попросила США инициировать частичное прекращение огня со стороны России. Они надеялись на прекращение атак с использованием беспилотников и ракет большой дальности.
Напомним, визит Зеленского в Белый дом 28 февраля завершился скандалом: экс-комика упрекнули в неуважении к Соединённым Штатам, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и даже самим американцам. Он был вынужден досрочно покинуть Овальный кабинет, а обратно украинского политика уже не пустили.
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