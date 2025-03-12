«Прифронтовые государства»: Евросоюз призвали готовиться к войнам
Еврокомиссар Кубилюс призвал европейские страны готовиться к войнам
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выступил с заявлением на сессии Европарламента в Страсбурге, призвав все европейские страны «готовиться к войнам».
По его словам, такая подготовка необходима для предотвращения возможных конфликтов. Кубилюс утверждает, что Россия может быть готова к войне с НАТО в течение пяти лет или даже раньше.
Однако он не предоставил конкретных доказательств или объяснений, зачем Москве может понадобиться такой конфликт. Вместо этого Кубилюс заявил, что вся Европа является «целью российской агрессии», а все европейские страны — «прифронтовыми государствами».
Ранее в Финляндии предупредили о риске войны Европы с Россией. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал РФ главной угрозой для государства и остальной Европы. Он призвал распространить защиту французского ядерного арсенала на все страны Евросоюза.
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