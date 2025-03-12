«Прифронтовые государства»: Евросоюз призвали готовиться к войнам

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выступил с заявлением на сессии Европарламента в Страсбурге, призвав все европейские страны «готовиться к войнам».

По его словам, такая подготовка необходима для предотвращения возможных конфликтов. Кубилюс утверждает, что Россия может быть готова к войне с НАТО в течение пяти лет или даже раньше.