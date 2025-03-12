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12 марта, 03:27

В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место

Ливитт: Трамп поставил Зеленского на место и намерен заключить мир на Украине

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп взял под контроль ситуацию с мирным соглашением по Украине и поставил Владимира Зеленского на место. Она сделала это заявление в интервью Fox News.

«Мы очень довольны итогами текущей сделки с украинцами. Мы надеемся, что это станет основой для длительного мира — такая цель у президента Трампа, и мы стремимся к её достижению», — добавила она.

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Ливитт отметила, что Трамп продемонстрировал Зеленскому решительность США по долгосрочному мирному соглашению.

Напомним, что после переговоров в Джидде Украина согласилась на немедленное прекращение огня на 30 дней. Переговоры между американской и украинской делегациями длились девять часов. Представители США выразили оптимизм по поводу положительных результатов этих обсуждений и теперь намерены обсудить их с российской стороной.

Лия Мурадьян
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