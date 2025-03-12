В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп взял под контроль ситуацию с мирным соглашением по Украине и поставил Владимира Зеленского на место. Она сделала это заявление в интервью Fox News.

«Мы очень довольны итогами текущей сделки с украинцами. Мы надеемся, что это станет основой для длительного мира — такая цель у президента Трампа, и мы стремимся к её достижению», — добавила она.