Новое уголовное дело возбудили после убийства в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве

После взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», который случился ещё в начале февраля текущего года, завели уголовное дело об организации незаконной миграции. Согласно предварительной информации, обвиняемый купил документы, позволяющие ему легально проживать в России.

Напомним, что утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице, сработало взрывное устройство, которое было установлено в лифтовом холле здания. Сначала сообщалось об одном погибшем, а ещё четверых доставили в больницы в тяжёлом состоянии. Позже столичное управление СКР уточнило, что один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона, действовавшего в Донбассе.