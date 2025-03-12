Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 06:33

Новое уголовное дело возбудили после убийства в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве

Дело об организации незаконной миграции возбудили после взрыва в «Алых парусах»

После взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», который случился ещё в начале февраля текущего года, завели уголовное дело об организации незаконной миграции. Согласно предварительной информации, обвиняемый купил документы, позволяющие ему легально проживать в России.

«Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции»,рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По делу об убийстве Армена Саркисяна задержали двоих граждан Армении
По делу об убийстве Армена Саркисяна задержали двоих граждан Армении

Напомним, что утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице, сработало взрывное устройство, которое было установлено в лифтовом холле здания. Сначала сообщалось об одном погибшем, а ещё четверых доставили в больницы в тяжёлом состоянии. Позже столичное управление СКР уточнило, что один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона, действовавшего в Донбассе.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Взрыв в ЖК «Алые паруса»
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar